Gaza Boccia Pd | Tajani burocratico si tratta di tregua e non di pace Il governo Meloni riconosca la Palestina

Ilfattoquotidiano.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Da Tajani ci saremmo aspettati oggi parole sul futuro, perché la cronaca di questi giorni è nota a quest’Aula. La relazione del ministro è stata invece burocratica e gli interventi della maggioranza sono stati intrisi di analisi di parte e di molte omissioni. La tregua a Gaza è un sollievo ma non rappresenta la pace. Ieri come oggi a Gaza si continua a morire. È un momento di respiro dopo due anni di devastazione, non la fine del dolore. Non cancella massacri né guarisce ferite profonde”. Lo ha detto in Aula il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd, intervenendo nel dibattito sull’informativa del ministro degli Esteri Tajani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

