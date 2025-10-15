Gaza Boccia Pd | Tajani burocratico si tratta di tregua e non di pace Il governo Meloni riconosca la Palestina
“Da Tajani ci saremmo aspettati oggi parole sul futuro, perché la cronaca di questi giorni è nota a quest’Aula. La relazione del ministro è stata invece burocratica e gli interventi della maggioranza sono stati intrisi di analisi di parte e di molte omissioni. La tregua a Gaza è un sollievo ma non rappresenta la pace. Ieri come oggi a Gaza si continua a morire. È un momento di respiro dopo due anni di devastazione, non la fine del dolore. Non cancella massacri né guarisce ferite profonde”. Lo ha detto in Aula il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd, intervenendo nel dibattito sull’informativa del ministro degli Esteri Tajani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Prima di Italia-Israele, il giornalista Antinelli ricorda il massacro di Gaza. Dovrebbe essere il minimo sindacale, ma nella Rai di Boccia e Vespa sembra una rivoluzione - facebook.com Vai su Facebook
Dicono enormità profanando la Memoria e la lezione di Auschwitz o negando due anni di massacro a Gaza. Ma la ministra Eugenia Roccella e la portavoce Rai Incoronata Boccia resteranno al loro posto, senza neanche il disturbo di vergognarsi un po’ - X Vai su X
Tajani alla Camera: “È il giorno della speranza a Gaza, l’Italia pronta a contribuire a pace e ricostruzione” - Il ministro degli Esteri Tajani ha illustrato alla Camera il ruolo dell’Italia nella fase post- Riporta fanpage.it
A vuoto l’appello di Meloni: nessuna risoluzione bipartisan su Gaza - Ma la novità emersa ieri è che cade nel vuoto l’appello del governo a votare tutti compatti un’unica risoluzione. Si legge su lanotiziagiornale.it
Su Gaza la sinistra trova il federatore: Tajani - I modi vellutati del ministro (e nonostante quelli di carta vetrata di Meloni) convincono Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni ad astenersi, e restare ... Segnala huffingtonpost.it