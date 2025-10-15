Gattuso spinge la Nazionale Italiana | non solo Pio Esposito la nuova idea prende quota

C’è un giocatore italiano che a 18 anni sta già dimostrando di poter competere tra i grandi e che può fare la differenza con la Nazionale Italiana. Con il Genoa ha trovato la rete sia in Coppa Italia che in campionato, segnando due gol in sette partite e lasciando intravedere il potenziale di un centravanti moderno. Corsa, grinta e gol: il classe 2006 del Genoa ha tutto ciò che serve ad un attaccante per brillare in futuro. Personalità e fame, le qualità che fanno la differenza: Gattuso ci pensa seriamente. Chi lo conosce descrive Jeff Ekhator come un giocatore determinato, capace di lavorare in silenzio e migliorare giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Gattuso spinge la Nazionale Italiana: non solo Pio Esposito, la nuova idea prende quota

