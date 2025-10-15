Gattuso sparirà in caso di fallimento nei playoff mondiali | Andrò a vivere lontano dall'Italia
L'Italia è sicura dei playoff mondiali dopo la vittoria su Israele, ma Rino Gattuso sa che ancora non ha fatto nulla: "I meriti me li prenderò se riuscirò a centrare l'obiettivo, sennò andrò a vivere lontano dall'Italia. Non sono uno scappato di casa, qualcosa ho fatto in questi anni". 🔗 Leggi su Fanpage.it
