Gattuso sparirà in caso di fallimento nei playoff mondiali | Andrò a vivere lontano dall'Italia

L'Italia è sicura dei playoff mondiali dopo la vittoria su Israele, ma Rino Gattuso sa che ancora non ha fatto nulla: "I meriti me li prenderò se riuscirò a centrare l'obiettivo, sennò andrò a vivere lontano dall'Italia. Non sono uno scappato di casa, qualcosa ho fatto in questi anni". 🔗 Leggi su Fanpage.it