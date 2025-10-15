Gattuso | Se usciamo ai playoff andrò a vivere lontano dall’Italia

Ilgiornale.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ obiettivo minimo dichiarato quando aveva preso la guida della Nazionale, l’approdo ai playoff, è finalmente arrivato ma Gennaro Gattuso tiene gli occhi ben fissi sul premio finale, riportare l’Italia ai mondiali dopo due dolorosissime eliminazioni consecutive. La vittoria con Israele in una Udine sconvolta dalla guerriglia urbana e dalle proteste rende ancora possibile, ancorché estremamente improbabile, la qualificazione diretta ma le probabilità sono ridotte al lumicino. Se scavalcare la Norvegia è quasi impossibile, toccherà passare dalle forche caudine del girone di playoff per rompere la maledizione e riportare l’Italia ai mondiali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

gattuso se usciamo ai playoff andr242 a vivere lontano dall8217italia

© Ilgiornale.it - Gattuso: “Se usciamo ai playoff andrò a vivere lontano dall’Italia”

Contenuti che potrebbero interessarti

gattuso usciamo playoff andr242Gattuso: “Se usciamo ai playoff andrò a vivere lontano dall’Italia” - Dopo la vittoria con Israele, il ct azzurro ammette che, se gli Azzurri non dovessero farcela a staccare il biglietto per il mondiale 2026, la vergogna sarebbe tale da convincerlo a trasferirsi lontan ... Come scrive ilgiornale.it

Italia condannata (di nuovo) ai 'maledetti' playoff Mondiali: incubo Germania, Polonia e... le possibili rivali degli azzurri di Gattuso - Norvegia lontana, l'Italia di Gattuso verso i playoff per conquistare la qualificazione ai Mondiali 2026. Segnala affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Gattuso Usciamo Playoff Andr242