Gattuso | Mondiale? Se non ci vado scappo dall' Italia Non sono il più esperto ma
Il ct della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, in conferenza ha raccontato cosa farebbe nel caso di una mancata qualificazione al Mondiale. "So che c'erano profili più esperti del mio, ma ringrazio la Federazione per avermi dato fiducia. I meriti me li prenderò quando avrò centrato l'obiettivo" - ha concluso Gattuso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
Gennaro Gattuso dopo la vittoria su Israele ha pubblicamente dato la sua parola: se fallirà nella sua missione Mondiale scapperà via dall'Italia. Le sue parole hanno spiazzato tutti ? - facebook.com Vai su Facebook
L'obiettivo Mondiale è una questione di "vita" per il CT Gattuso ? #Gattuso #Italia #DAZN - X Vai su X
Gattuso: «Se centro l’obiettivo mi prenderò i meriti, altrimenti andrò a vivere lontano dall’Italia» - Il ct della Nazionale italiana, Gattuso, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria di questa sera contro Israele ... Segnala ilnapolista.it
Dove vedere Italia-Israele, qualificazioni dei Mondiali 2026 in tv - La Nazionale torna in campo dopo il successo per 3- Da corriere.it