Gattuso | Mondiale? Se non ci vado scappo dall' Italia Non sono il più esperto ma

Gazzetta.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ct della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, in conferenza ha raccontato cosa farebbe nel caso di una mancata qualificazione al Mondiale. "So che c'erano profili più esperti del mio, ma ringrazio la Federazione per avermi dato fiducia. I meriti me li prenderò quando avrò centrato l'obiettivo" - ha concluso Gattuso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

gattuso mondiale se non ci vado scappo dall italia non sono il pi249 esperto ma

© Gazzetta.it - Gattuso: "Mondiale? Se non ci vado scappo dall'Italia. Non sono il più esperto, ma..."

Approfondisci con queste news

gattuso mondiale vado scappoGattuso: «Se centro l’obiettivo mi prenderò i meriti, altrimenti andrò a vivere lontano dall’Italia» - Il ct della Nazionale italiana, Gattuso, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria di questa sera contro Israele ... Segnala ilnapolista.it

gattuso mondiale vado scappoDove vedere Italia-Israele, qualificazioni dei Mondiali 2026 in tv - La Nazionale torna in campo dopo il successo per 3- Da corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Gattuso Mondiale Vado Scappo