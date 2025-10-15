Gattuso ha una grana da risolvere in vista dei play-off per i Mondiali | il 3-0 contro Israele non cancella le perplessità

L’Italia festeggia con gioia i playoff per giocarsi, tra cinque mesi, la carta di riserva per approdare al mondiale di Usa-Canada-Messico: incredibile, ma, soprattutto, vero. Nella notte in cui l’ Inghilterra di Harry Kane è stata la prima selezione europea a qualificarsi, grazie al 5-0 a Riga contro la Lettonia di Paolo Nicolato, gli azzurri hanno ottenuto il pass-spareggi in cima a una partita non facile contro Israele. Donnarumma, con due parate da urlo, ha evitato guai seri, prima sullo 0-0, poi dopo l’1-0, firmato nel recupero del primo tempo da Retegui con un rigore perfetto. L’Italia per 75 minuti ha rischiato grosso, riproponendo il campionario di errori già visto nel 5-4 di Debrecen, sempre contro Israele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

