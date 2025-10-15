“Serve un ingegnere nucleare”. Ha scherzato così in conferenza stampa Gennaro Gattuso sui playoff per i Mondiali 2026, mini-competizione a cui l’Italia ha ottenuto l’aritmetica certezza di partecipare dopo la vittoria contro Israele per 3-0. La selezione azzurra ha ancora una piccolissima speranza di vincere il girone, ma servirebbe un vero e proprio miracolo: o una non vittoria della Norvegia contro l’Estonia o una larghissima vittoria dell’Italia contro Haaland e compagni. Eventi che a oggi appaiono improbabilissimi e per questo l’Italia si sta già concentrando sui playoff. Di ciò ha parlato appunto Gattuso nel post gara: “Oggi per capire chi becchiamo ci vuole un ingegnere nucleare, io ho strappato tutto, tutti i fogli e il presidente la pensa come me. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gattuso avverte: “Per capire chi sfideremo ai playoff serve un ingegnere nucleare. Io ho strappato tutto”