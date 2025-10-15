Gaslini primo caso di influenza A | Vaccinatevi

Primo caso di influenza A in un paziente pediatrico seguito al Gaslini. Spiegano dall'ospedale che la paziente ha 10 anni e nel corso di un ricovero programmato per piccola chirurgia ha presentato nel post-operatorio febbre e sintomi respiratori. Come sta la bambina con l'influenza APer questo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

