Garlasco Sempio sulla revoca di Lovati | Speravo di appianare le divergenze non è stato possibile
L’aspetto mediatico, tutto quello che è successo negli ultimi tempi è stato sì importante, ma non è nemmeno un terzo delle ragioni che ci ha portato a dividerci", ha poi puntualizzato, cercando quindi di spiegare che le influenze sarebbero state molteplici e tutte in qualche modo importanti, anche se in dimensioni diverse. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
“Il nuovo avvocato di Andrea Sempio...”. Garlasco, l'annuncio di Massimo Lovati: quel nome famosissimo che spiazza tutti(VIDEO) - facebook.com Vai su Facebook
#Garlasco, in diretta i genitori dei Sempio commentano la scelta della revoca di Lovati - X Vai su X
Delitto di Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio su Massimo Lovati: "Ecco perché gli ho revocato il mandato" - Andrea Sempio ha revocato il mandato a Massimo Lovati, che, insieme ad Angela Taccia, lo rappresentava nell’indagine sul delitto di Garlasco, che lo vede indagato con l’accusa di omicidio in concorso. Da notizie.it
Garlasco, Sempio revoca incarico a Lovati: "Divergenze sulla strategia difensiva" - "Abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto per divergenze per quanto riguarda la strategia difensiva e la direzione che volevamo prendere nel prossimo futuro". Si legge su msn.com
Delitto di Garlasco, Andrea Sempio: “Revoca Lovati? Divergenze insuperabili”/ “Non ho ucciso io Chiara Poggi” - Delitto di Garlasco, Andrea Sempio spiega la revoca di Lovati e ribadisce di non essere l'assassino di Chiara Poggi. Da ilsussidiario.net