Garlasco Sempio rompe il silenzio su Lovati | Ecco perché l’ho fatto Le sue dichiarazioni? Non è nemmeno un terzo delle ragioni che ci ha portato a dividerci

Dopo la notizia della revoca del mandato al suo legale Massimo Lovati, Andrea Sempio rompe il silenzio e parla alle telecamere di “ Vita in diretta” e “ Dentro la notizia” attraverso due video diversi ma molto simili nel contenuto. Sempio, accusato dalla procura di Pavia di aver ucciso Chiara Poggi in concorso “con ignoti o con Stasi”, come da capo di imputazione, spiega nelle clip trasmesse il 15 ottobre dai due talk di Rai 1 e Canale 5 le ragioni che lo hanno spinto a prendere questa decisione, e ribadisce di non essere lui l’assassino di Chiara. “Ho revocato il mandato all’avvocato Lovati” spiega il 37enne al programma condotto da Alberto Matano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, Sempio rompe il silenzio su Lovati: “Ecco perché l’ho fatto. Le sue dichiarazioni? Non è nemmeno un terzo delle ragioni che ci ha portato a dividerci”

