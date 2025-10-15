Garlasco Sempio rompe il silenzio | Con Lovati nessun dialogo possibile Venditti | La mia vita è distrutta
Nel caso Garlasco, ogni giorno aggiunge un nuovo tassello. Andrea Sempio, indagato per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi, ha spiegato per la prima volta perché ha deciso di revocare l’incarico al suo legale, Massimo Lovati. Lo ha fatto ai microfoni di La Vita in Diretta, su Rai 1: “Ho revocato il mandato all’avvocato Lovati. È stata una decisione tutt’altro che presa a cuor leggero. Avevamo divergenze profonde sulla strategia difensiva e, nonostante il tentativo di chiarirci, non è stato possibile. Lovati è un grande penalista, ma va dritto per la sua strada. Non era possibile avere un altro tipo di dialogo con lui. 🔗 Leggi su Panorama.it
