Garlasco | Parodi spettacolarizzazione della giustizia non giova a nessuno

Agi.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - "Con tutto il rispetto, l'interesse pubblico è un'altra cosa: questo è un interesse per il pubblico, non è un interesse pubblico. Questa è una vicenda strettamente privata, dolorosa, pluriennale". Lo ha detto parlando degli effetti mediatici del caso Garlasco il presidente dell' Anm, Cesare Parodi, a margine di un convegno sulla situazione delle carceri nell'aula magna del Palazzo di Milano. "Trovo che ci sia una forma di spettacolarizzazione della giustizia che non giova a nessuno - ha aggiunto -. Le indagini sono complesse, vanno a ripercorrere anni di approfondimenti ma tante persone hanno già le risposte pronte. 🔗 Leggi su Agi.it

