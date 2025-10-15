Garlasco parla l’avvocato Lovati | Non mi tappa la bocca nessuno neanche Andrea Sempio
A Fanpage.it Massimo Lovati precisa i motivi del suo licenziamento: "Andrea Sempio mi ha detto che non era per l'intervista a Fabrizio Corona. Ha detto che era un po' per tutto: le mie critiche verso i magistrati e il mio modo di pormi con i media. Pazienza, io sono come sono. Non posso cambiare". 🔗 Leggi su Fanpage.it
