AGI - Quella portata avanti dalla Procura di Brescia nei confronti dell' ex magistrato pavese Mario Venditti è stata "una feroce e precoce attività di perquisizione e sequestro finalizzata a colmare quel vuoto indiziario". Lo scrive l'avvocato Domenico Aiello nella memoria depositata ieri al Tribunale del Riesame di Brescia chiamato a decidere, entro sabato, se accogliere il suo ricorso per l'annullamento del decreto di perquisizione a sequestro nell'ambito dell'indagine che vede Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari per il caso Garlasco. L'ex procuratore aggiunto è accusato di essersi fatto corrompere per chiedere l'archiviazione di Andrea Sempio nel 2017, poi accolta da un gip. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Garlasco: legali Venditti, distrutto senza indizi

