15 ott 2025

L'avvocato Massimo Lovati torna a parlare dopo la revoca della difesa di Andrea Sempio e svela l'ultimo consiglio che gli ha dato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Garlasco, l'avvocato Massimo Lovati dopo la revoca di Andrea Sempio: "Gli ho dato un ultimo consiglio"

