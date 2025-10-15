Garlasco l’addio di Gerry la Rana | perché Massimo Lovati lascia la difesa di Andrea Sempio

Andrea Sempio ha revocato il mandato all’avvocato Massimo Lovati. Ovvero Gerry La Rana, come lo ha soprannominato Fabrizio Corona sulla scorta di un fantomatico cartone animato. L’accusato in concorso dell’ omicidio di Chiara Poggi a Garlasco non lo ha fatto quando il legale lo ha definito «un comunista, un disadattato». O quando Lovati ha parlato dei suoi sogni e dei suoi incubi riguardo il delitto di via Pascoli. Comprese le frasi sulla massoneria. A chi gli chiede perché Sempio l’ha mollato, dice «penso per Corona». Gerry La Rana. Eppure ricorda La Stampa, Lovati si è difeso: «L’intervistatore era diventato un asino in quel momento e io ho dato ragione a un asino». 🔗 Leggi su Open.online

