Garlasco la frase del papà di Sempio su Chiara Poggi | Stesa in fondo alle scale

La Procura di Brescia sta conducendo un'indagine approfondita per verificare o smentire l'accusa di corruzione in atti d'ufficio a carico di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia. Nel 2017, Venditti aveva richiesto e ottenuto l'archiviazione delle prime indagini nei confronti di Andrea Sempio, oggi indagato dalla Procura di Pavia per omicidio in concorso nel delitto di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco. Secondo gli inquirenti bresciani, Venditti avrebbe "ricevuto una somma indebita di denaro, nell'ordine di 20-30mila euro, per favorire Andrea Sempio nell'ambito del procedimento penale di cui era co-titolare in qualità di procuratore aggiunto della Repubblica".

