Garlasco il mistero del biglietto trovato nell’auto dei Sempio | nuove ombre sull’inchiesta

Caffeinamagazine.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Garlasco, nuovi sviluppi sull’indagine: il biglietto rinvenuto getta nuove ombre sul caso. Nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria che coinvolge l’ex magistrato Mario Venditti e il cosiddetto “Sistema Pavia”, emergono nuovi elementi che potrebbero influenzare la ricostruzione del noto caso Garlasco. Le indagini, coordinate dalla Procura di Brescia, si concentrano su presunte irregolarità e ipotesi di corruzione in atti d’ufficio, con particolare attenzione ai rapporti tra Venditti e Andrea Sempio, amico della vittima Chiara Poggi e attualmente sotto inchiesta. Focus sulle transazioni finanziarie e i nuovi documenti acquisiti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

