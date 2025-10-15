Garlasco il mistero del biglietto trovato nell’auto dei Sempio | nuove ombre sull’inchiesta
Garlasco, nuovi sviluppi sull’indagine: il biglietto rinvenuto getta nuove ombre sul caso. Nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria che coinvolge l’ex magistrato Mario Venditti e il cosiddetto “Sistema Pavia”, emergono nuovi elementi che potrebbero influenzare la ricostruzione del noto caso Garlasco. Le indagini, coordinate dalla Procura di Brescia, si concentrano su presunte irregolarità e ipotesi di corruzione in atti d’ufficio, con particolare attenzione ai rapporti tra Venditti e Andrea Sempio, amico della vittima Chiara Poggi e attualmente sotto inchiesta. Focus sulle transazioni finanziarie e i nuovi documenti acquisiti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
I conti non tornano Garlasco, mistero sui conti della famiglia Sempio https://nicolaporro.it/garlasco-mistero-sui-conti-della-famiglia-sempio/… - X Vai su X
MattinaRai1. . Garlasco: a #StorieItaliane le risposte di Don Gregorio alle tante domande sul mistero dell’omicidio di Chiara Poggi. - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, Chiara Poggi «stesa in fondo alle scale»: cosa c’è scritto sul bigliettino del padre di Andrea Sempio trovato in auto dopo 18 anni - «118 stesa sul pavimento in fondo alle scale Stasi chiama cc 12- Segnala ilgazzettino.it
Delitto di Garlasco, pubblicato il clamoroso biglietto di Sempio: cosa c’è scritto - In tv è stato reso noto il biglietto scritto a penna da parte del padre di Andrea Sempio, Giuseppe, che riguarda il delitto di Garlasco. Segnala newsmondo.it
Garlasco, la nuova pista su Sempio. Tutto quello che non torna delle indagini - Andrea Sempio di nuovo al centro del caso Garlasco: i 40mila euro, il biglietto su Venditti e le ombre delle vecchie indagini ... Segnala panorama.it