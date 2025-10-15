Garlasco Andrea Sempio rompe il silenzio su Lovati | Ecco perché l’ho licenziato

Per la prima volta da quando il suo nome è tornato al centro del caso Garlasco, Andrea Sempio ha deciso di parlare. Lo ha fatto davanti alle telecamere de La Vita in Diretta, affrontando uno dei temi più delicati delle ultime settimane: la rottura con il suo avvocato, Massimo Lovati. « È stata una decisione tutt’altro che presa a cuor leggero », ha dichiarato Sempio, apparso visibilmente provato ma determinato a chiarire la sua posizione. Dopo anni di silenzio e riserbo, ha voluto raccontare la sua versione, spiegando i motivi di una scelta che ha sorpreso molti. Dietro il gesto, racconta, non ci sarebbe alcun colpo di scena mediatico o strategia calcolata, ma una divergenza profonda sul modo di affrontare il processo e la difesa. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio su Lovati: “Ecco perché l’ho licenziato”

