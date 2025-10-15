Garlasco Andrea Sempio rompe il silenzio | Ecco perché ho licenziato l’avvocato Lovati

Per la prima volta da quando il suo nome è tornato al centro del caso Garlasco, Andrea Sempio ha deciso di parlare apertamente. Lo ha fatto davanti alle telecamere di La Vita in Diretta, affrontando uno dei temi più delicati delle ultime settimane: la rottura con il suo avvocato, Massimo Lovati. « È stata una decisione tutt’altro che presa a cuor leggero », ha dichiarato Sempio, apparso visibilmente provato ma determinato a chiarire la sua posizione. Dopo anni di silenzio, ha voluto raccontare la sua versione e spiegare i motivi di una scelta che ha sorpreso molti. Alla base della decisione, precisa, non ci sarebbe alcuna strategia o mossa mediatica, ma una divergenza profonda sul modo di affrontare la difesa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio: “Ecco perché ho licenziato l’avvocato Lovati”

