Garisenda Lucia Borgonzoni | Il Comune non ha usato i fondi Ora un’assemblea pubblica sulla torre
Bologna, 15 ottobre 2025 - “II Comune non ha usato i fondi stanziati per la Garisenda ”. L’affondo arriva dalla sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni. Che chiede anche un’assemblea pubblica sulla torre malata per "raccontare ai cittadini cosa sta succedendo". Pochi giorni fa, dopo una nuova torsione della Garisenda, in direzione opposta a quelle precedenti, il Comune e il ministero si sono incontrati in un nuovo vertice a Roma per fare il punto della situazione. E gli esperti di Palazzo D'Accursio hanno fatto presente, tra le altre cose, la possibile necessità di rimodulare i fondi Pnrr stanziati per il monumento, dal momento che i nuovi movimenti della struttura richiedono ancora più cautela. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
“La nuova rotazione della Garisenda? Una scusa del Comune per giustificare la propria inettitudine e il non rispetto dei tempi del Pnrr”. La leghista Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura, qualche ora dopo l’incontro con i tecnici di Palazzo d’Accursio al - facebook.com Vai su Facebook
Garisenda, Lucia Borgonzoni: “Il Comune non ha usato i fondi. Ora un’assemblea pubblica sulla torre” - L’affondo della sottosegretaria alla Cultura, che chiede al sindaco Lepore un confronto “per raccontare ai cittadini cosa sta succedendo” . Si legge su ilrestodelcarlino.it
Borgonzoni, 'Comune non ha usato i fondi per la Garisenda' - Spero che il Comune venga a portarcele, visto che a oggi a noi è arrivata solamente una richiesta, durante il tavolo al ministero, di vedere questi fondi". Segnala ansa.it
Garisenda, Borgonzoni sfida Lepore: "Confronto pubblico per la verità su Pnrr e rischio crollo" - La proposta formale per raccontare "una volta per tutte problemi, tempistiche e soldi che sono stati raccolti" ... Lo riporta bolognatoday.it