Bologna, 15 ottobre 2025 - “II Comune non ha usato i fondi stanziati per la Garisenda ”. L’affondo arriva dalla sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni. Che chiede anche un’assemblea pubblica sulla torre malata per "raccontare ai cittadini cosa sta succedendo". Pochi giorni fa, dopo una nuova torsione della Garisenda, in direzione opposta a quelle precedenti, il Comune e il ministero si sono incontrati in un nuovo vertice a Roma per fare il punto della situazione. E gli esperti di Palazzo D'Accursio hanno fatto presente, tra le altre cose, la possibile necessità di rimodulare i fondi Pnrr stanziati per il monumento, dal momento che i nuovi movimenti della struttura richiedono ancora più cautela. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Garisenda, Lucia Borgonzoni: “Il Comune non ha usato i fondi. Ora un’assemblea pubblica sulla torre”