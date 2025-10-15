Garisenda Borgonzoni sfida Lepore | Confronto pubblico per la verità su Pnrr e rischio crollo
La sottosegretaria alla cultura, Lucia Borgonzoni, alza il tiro sulla gestione della Garisenda, “sfidando” il sindaco, Matteo Lepore, a un confronto pubblico per "raccontare ai cittadini cosa sta succedendo". Una vera e propria “operazione verità”, dopo i recenti monitoraggi che hanno rilevato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
"La nuova rotazione della Garisenda? Una scusa del Comune per giustificare la propria inettitudine e il non rispetto dei tempi del Pnrr". La leghista Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura, qualche ora dopo l'incontro con i tecnici di Palazzo d'Accursio
Borgonzoni sfida Lepore: "Dica la verità sulla Garisenda in un'assemblea pubblica" - La sottosegretaria alla Cultura: "Dati letti sui giornali, al ministero non sono arrivati.
Borgonzoni, 'Comune non ha usato i fondi per la Garisenda' - "Spero che il Comune venga a portarcele, visto che a oggi a noi è arrivata solamente una richiesta, durante il tavolo al ministero, di vedere questi fondi".