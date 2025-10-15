Tanto tuonò che piovve. E Andrea Sempio, dopo un’attenta riflessione durata giorni, ieri ha deciso di revocare il suo avvocato Massimo Lovati. Il team difensivo dell’indagato per l’omicidio di Garlasco, dunque, perde l’istrionico penalista, quel vecchio avvocato di provincia che, tra eccessi e sogni, sul piano mediatico è stato capace di giocare una partita che, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Garalsco, Sempio abbandona lo “sgamato” Lovati: venerdì il nome del nuovo avvocato