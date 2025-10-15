Gara di solidarietà per la libreria Aleph
E’ attiva su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, la campagna per sostenere la libreria Aleph di Castelfidardo, che ha già coinvolto 180 sostenitori con oltre 9mila euro di fondi raccolti. L’invito è rivolto a lettori, cittadini, associazioni, istituzioni e a tutti coloro che credono che una libreria non sia solo un negozio, ma un bene comune da custodire. Una vera e propria gara di solidarietà per salvare un luogo che da anni rappresenta un punto di riferimento culturale e sociale per la città. La libreria, situata al centro della città della fisarmonica dal 1999, lancia così un appello alla comunità, per raccogliere i fondi necessari a evitare la chiusura, e dare vita a un nuovo corso, insieme a un’associazione culturale che la affiancherà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
