Gara di generosità tra Aranova e Testa di Lepre
Fiumicino, 15 ottobre 2025 – Ormai da anni è in corso una generosissima offerta di medicinali per l’Ucraina, raccolti ed offerti da “Farmacisti per l’Ucraina”, ovvero dalle farmacie Comunali di Fiumicino, che, dalla invasione russa in quel paese, ha dato avvio ad una raccolta di medicinali, apparecchi medicali, sanitari e vestiti da inviare tramite la Basilica di Santa Sofia, sulla via Boccea, in quel disgraziato paese. Una volta raccolti in casse e scatoloni questi prodotti, viene chiamata l’associazione I Due Liocorni che provvede a caricarli e a portarli a Boccea, dandoli in mano al sacerdote responsabile di quella parrocchia, che è ritratto in foto, con la barba e che da tre anni funge da punto di raccolta per una guerra di cui ormai, purtroppo, ci si è fatta l’abitudine. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
