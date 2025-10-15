Gamberi richiamati dal commercio per presenza di anidride solforosa oltre i limiti | l’avviso del Ministero

Il richiamo dei gamberi è stato disposto dallo stesso produttore, in via precauzionale, perché dai risultati di un controllo è emerso che il prodotto “non è conforme a causa della presenza di ‘anidride solforosa’ in quantità superiore ai limiti di legge”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Due mesi di richiami - Da due mesi, negli USA si susseguono i richiami di gamberi per una possibile contaminazione da cesio- Riporta ilfattoalimentare.it