Gambacorta Acale | Serve una nuova visione per far crescere gli studi di ingegneria italiani
"Visioni è una parola verso cui dobbiamo tendere: oggi gli studi professionali devono ampliare i propri orizzonti e guardare lontano", ha dichiarato Livio Gambacorta, Ceo di Acale srl, intervenendo al 69° Congresso nazionale degli ingegneri durante la sosta a Rijeka. "Molti studi italiani – ha spiegato – restano troppo piccoli perché mancano di visione e .
