Gamba festeggia 90 anni con un nuovo accordo nel settore medicale
Val Brembilla. Gamba, storica azienda bergamasca specializzata in lavorazioni meccaniche a disegno, celebra un traguardo importante. Novant’anni di attività, un compleanno che coincide con il rafforzamento della sua presenza in uno dei settori più promettenti del panorama industriale contemporaneo siglando un importante accordo commerciale con Corcym, azienda leader nel settore medicale, per la produzione di componenti in titanio di valvole cardiache. L’intesa per la produzione di componenti in titanio di valvole cardiache costituisce un ulteriore rafforzamento della presenza nel settore medicale, con un decisivo incremento dei volumi prodotti e del focus su questo tipo di lavorazioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
