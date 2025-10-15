Gama e tutte le emozioni dopo la nomina a Capo Delegazione della Nazionale femminile | Un grande onore Supporterò la squadra come ho sempre cercato di fare – FOTO

Gama e tutte le emozioni dopo la nomina a Capo Delegazione della Nazionale femminile: la FOTO e il messaggio dell’ex Juve. Una nuova, prestigiosa avventura, un ruolo che ne certifica lo status di icona del calcio italiano. Sara Gama, ex capitana e leggenda delle Juventus Women, è stata nominata nuova Capo Delegazione della Nazionale Italiana Femminile. L’annuncio è arrivato con un messaggio carico di emozione e orgoglio pubblicato dalla stessa ex giocatrice sul suo profilo Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Gama (@saragamaita) Un passo naturale per una delle figure più carismatiche e influenti dell’intero movimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

