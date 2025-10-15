Galia consiglia la Juve | Per imporsi in bianconero serve carattere Bremer è una tegola pesante Squadra piena di buoni giocatori ma non di talenti

Galia consiglia la Juve in vista della sfida contro il Como: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sui bianconeri. Cresciuto nel Como, con il quale ha esordito in Serie A, Roberto Galia ha vissuto anni importanti alla Juventus, lasciando un segno soprattutto con il gol a San Siro che ha permesso ai bianconeri di Zoff di sconfiggere il Milan di Sacchi nella finale di Coppa Italia. A 4 giorni dalla sfida tra le due squadre Tuttosport lo ha intervistato. RUGANI – «Ho fiducia in Rugani. Daniele mi piace e ha sempre mostrato grande affidabilità, anche se ci si sofferma poco su di lui». BREMER – «Indubbiamente il suo infortunio è una tegola pesante per Tudor; perché Bremer ha carattere, tempi di gioco e comanda la difesa, registrandone i movimenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

