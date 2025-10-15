Galattica ritorna a San Pancrazio Salentino | nuove opportunità per i giovani tra formazione e creatività
SAN PANCRAZIO SALENTINO - Dopo il successo della prima fase, San Pancrazio Salentino rinnova il progetto Galattica – Rete Giovani Puglia, promosso dalla Regione Puglia attraverso la Sezione Politiche Giovanili e Arti – Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione. Il Nodo locale che è il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
