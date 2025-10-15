Galante | Non mi preoccupano le attenzioni su Pio Esposito per un motivo Chivu ha cambiato una cosa
Inter News 24 Le parole di Fabio Galante, ex calciatore, sull’impatto di Pio Esposito dell’Inter con la maglia dell’Italia. Tutti i dettagli in merito. Fabio Galante ha parlato a Inter Connection del momento dell’ Inter di Chivu. TROPPE ATTENZIONI SU ESPOSITO – « Non sono preoccupato di tutto questo perché ho avuto modo di conoscerlo e conosco la sua famiglia e i suoi fratelli e posso dire che ha la testa veramente per fare il calciatore. Come i suoi fratelli del resto. Parto dal presupposto che i giornali, gli aumenti dell’ingaggio, i meme e tutto il resto. Secondo me lui ha una testa talmente da giocatore che queste cose qua non gli fanno più né caldo e né freddo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Galante: “Troppe attenzioni su Esposito? Non mi preoccupa e c’è un motivo. Chivu ha cambiato…” - Il commento dell'ex calciatore in un intervento andato in onda durante una puntata del podcast Inter Connection ... Si legge su msn.com