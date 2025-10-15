Gaetano Maranzano confessa ancora | Paolo Taormina mi ha preso in giro e gli ho sparato Poi tace sui complici

Si è tenuta questa mattina, mercoledì 15 ottobre, l'udienza di convalida davanti al gip di Gaetano Maranzano, il 28enne palermitano dello Zen arrestato domenica per. 🔗 Leggi su Leggo.it

gaetano maranzano confessa paoloGaetano Maranzano confessa ancora: «Paolo Taormina mi ha preso in giro e gli ho sparato». Poi tace sui complici - Si è tenuta questa mattina, mercoledì 15 ottobre, l'udienza di convalida davanti al gip di Gaetano Maranzano, il ... Lo riporta msn.com

gaetano maranzano confessa paoloMorte Paolo Taormina, oggi udienza di convalida per Maranzano: “Mi sfidava e io ho sparato, lo avevo avvisato” - Si terrà oggi alle 11 l'udienza di convalida del fermo per Gaetano Maranzano, il 28enne reo confesso dell'omicidio di Paolo Taormina avvenuto a Palermo ... Come scrive fanpage.it

gaetano maranzano confessa paoloMaranzano confessa: “Ho sparato, ero armato perché Palermo è pericolosa” - In realtà il proiettile lo ha raggiunto in una parte diversa della testa. livesicilia.it scrive

