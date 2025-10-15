Gaetano Maranzano confessa anche davanti al gip | Ho ucciso Paolo Taormina mi ha sfidato e preso in giro

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gaetano Maranzano, 28enne reo confesso dell'omicidio di Paolo Taormina, ucciso sabato notte a Palermo, ha ribadito quanto detto ai carabinieri e ai pm anche davanti al giudice per le indagini preliminari. Nel carcere Pagliarelli ha raccontato di aver sparato con la pistola trovata nella sua casa. Saranno gli esami balistici ad accertare se sia vero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

gaetano maranzano confessa davantiGaetano Maranzano confessa ancora: «Paolo Taormina mi ha preso in giro e gli ho sparato». Poi tace sui complici - Si è tenuta questa mattina, mercoledì 15 ottobre, l'udienza di convalida davanti al gip di Gaetano Maranzano, il ... Si legge su msn.com

gaetano maranzano confessa davantiCosa ha detto Maranzano al gip durante l’udienza di convalida: i rancori per una donna e la lite con Taormina - Gaetano Maranzano, 28enne reo confesso dell'omicidio di Paolo Taormina, ucciso sabato notte a Palermo, ha ribadito quanto detto ai carabinieri e ai pm ... Segnala fanpage.it

gaetano maranzano confessa davantiOmicidio di Paolo Taormina, la confessione con tanti silenzi di Gaetano Maranzano - Sono in corso le indagini per risalire ai giovani che si trovavano con Gaetano Maranzano la notte in cui fu ucciso Paolo Taormina. Da blogsicilia.it

