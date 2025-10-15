Gaetano Maranzano confessa anche davanti al gip | Ho ucciso Paolo Taormina mi ha sfidato e preso in giro

Gaetano Maranzano, 28enne reo confesso dell'omicidio di Paolo Taormina, ucciso sabato notte a Palermo, ha ribadito quanto detto ai carabinieri e ai pm anche davanti al giudice per le indagini preliminari. Nel carcere Pagliarelli ha raccontato di aver sparato con la pistola trovata nella sua casa. Saranno gli esami balistici ad accertare se sia vero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

