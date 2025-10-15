Futuro di Multiservizi il gruppo consiliare Mpa-Grande Catania | Servono nuove assunzioni
“Il dibattito tenutosi ieri in Consiglio Comunale in merito al futuro di Multiservizi suscita molteplici spunti di riflessione. Il Mpa sottolinea con forza l’importanza di una rinnovata attenzione nei confronti di una società partecipata che svolga servizi fondamentali e insostituibili per la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Le classi 5C e 4N, accompagnate dai docenti Pierantoni e Del Prete, hanno partecipato all’evento “Dare forma al futuro: il lavoro e la realizzazione di sé”, organizzato in occasione del 50° anniversario della Semar Srl. Tra gli ospiti: Emanuele Frontoni, pro - facebook.com Vai su Facebook
Gruppo consiliare Pd: “Nisini si assuma le sue responsabilità, servono azioni concrete per il futuro di Arezzo” - “In un primo momento, la parlamentare ha dimostrato totale disinteresse per l'iniziativa, probabilmente per non contraddire le posizioni della Lega” Arezzo, 20 gennaio 2024 – “Non possiamo restare in ... Come scrive lanazione.it
Il futuro di St, incontro pubblico in sala consiliare - Sindacati e istituzioni attorno a un tavolo per discutere del futuro di St. Scrive ilgiorno.it