Futuro di Multiservizi il gruppo consiliare Mpa-Grande Catania | Servono nuove assunzioni

Cataniatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il dibattito tenutosi ieri in Consiglio Comunale in merito al futuro di Multiservizi suscita molteplici spunti di riflessione. Il Mpa sottolinea con forza l’importanza di una rinnovata attenzione nei confronti di una società partecipata che svolga servizi fondamentali e insostituibili per la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Gruppo consiliare Pd: “Nisini si assuma le sue responsabilità, servono azioni concrete per il futuro di Arezzo” - “In un primo momento, la parlamentare ha dimostrato totale disinteresse per l'iniziativa, probabilmente per non contraddire le posizioni della Lega” Arezzo, 20 gennaio 2024 – “Non possiamo restare in ... Come scrive lanazione.it

Il futuro di St, incontro pubblico in sala consiliare - Sindacati e istituzioni attorno a un tavolo per discutere del futuro di St. Scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Futuro Multiservizi Gruppo Consiliare