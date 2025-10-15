Furto e truffa sul reddito di cittadinanza 63enne in carcere dopo la condanna

Casertanews.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di martedì 14 ottobre 2025, i carabinieri della Stazione di Cellole hanno arrestato un uomo di 63 anni, residente a Sessa Aurunca, in esecuzione di un’ordinanza di carcerazione emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.Il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

