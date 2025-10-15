Furto alla gioielleria Rotisciani della Quercia il proprietario | Vetrine ripulite in meno di 5 minuti | FOTO

Furto alla gioielleria Rotisciani della Quercia, frazione di Viterbo. È stato messo a segno nella notte tra il 14 e il 15 ottobre, quando sono stati portati via i preziosi esposti in vetrina. Sul colpo, avvenuto poco prima delle 2 in via del Passetto, stanno indagando i carabinieri, intervenuti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it