Un normale intervento per un sinistro stradale si è trasformato in un’operazione di polizia che ha portato all’ arresto di un cittadino georgiano destinatario di misura cautelare e al sequestro di un consistente quantitativo di superalcolici di sospetta provenienza illecita. I fatti si sono verificati in via XXIV Maggio, dove due cittadini georgiani, a bordo di un’autovettura, non hanno rispettato la precedenza nei confronti di un motociclo, causando un incidente senza gravi conseguenze. I due uomini sono stati accompagnati presso il comando di viale Amendola, dove è emerso che uno dei due, 29enne, era destinatario di una misura cautelare di custodia in carcere emessa dal tribunale di Verona nell’ambito di un procedimento per ripetuti furti di bottiglie di alcolici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furti nei market. In manette un tunisino