Furti e rapine a Roma 22 arresti in una settimana | nel mirino case bus e centri commerciali

Roma, 15 ottobre 2025 – Ventidue episodi criminosi contestati a titolo di rapina, furto, evasione e resistenza a pubblico ufficiale raccontano il bilancio degli ultimi giorni di un’azione serrata di contrasto della Polizia di Stato ai reati predatori nella Capitale, nel corso della quale sono finiti in manette ladri seriali, rapinatori e persino un evaso “in corsa” con tanto di braccialetto elettronico. Dalle aree residenziali ai luoghi di maggiore afflusso di persone, come mezzi pubblici, centri commerciali e zone turistiche, gli episodi neutralizzati dagli agenti della Questura riflettono un panorama criminale variegato e una mappatura degli interventi che oscilla dal cuore della città alle zone più periferiche. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

