Furti a San Martino il creatore della chat dei residenti | Sono i ladri a fare paura e terrore non noi

Viterbotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pubblichiamo la lettera di Pierluigi Orati, “creatore” delle chat di vicinato di San Martino al Cimino e Tobia, al responsabile Raffaele Strocchia. In fondo la rispostaLe scrivo in merito ad alcune dichiarazioni riportate in virgolettato da ViterboToday e su vostri post Facebook. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

furti san martino creatoreFurti a San Martino, no a giustizia fai da te - Ritirate le tre mozioni su Gaza ritenute anacronistiche dopo la firma dell’accordo di pace ... Riporta civonline.it

furti san martino creatoreDonna nota movimenti sospetti fra le auto, sventati furti “della ruota bucata”: cosa sono e come evitarli - San Martino Siccomario: i carabinieri sono intervenuti nel parcheggio del centro commerciale Bennet, dove erano state squarciate le gomme di tre vetture per seguire i proprietari e derubarli. Secondo msn.com

San Martino Siccomario, identificato il pirata che ha investito madre e figlio di 9 anni in bici. Ha finto il furto dell’auto - San Martino Siccomario (Pavia), 3 aprile 2025 – Dovrà rispondere penalmente non solo di omissione di soccorso e di lesioni personali colpose, ma anche di guida senza patente e pure di simulazione di ... ilgiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Furti San Martino Creatore