Furbetti dei rifiuti controlli e sanzioni per chi trasgredisce le regole | entrano in servizio gli ausiliari ambientali

Due ausiliari ambientali operative in città per la repressione delle violazioni in tema conferimento rifiuti. Sono quelli che entreranno in servizio così come disposto dal decreto a firma del sindaco Carlo Masci e che avranno il compito, normalmente in capo alla polizia locale, di controllare il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondisci con queste news

Perugia, la caccia ai furbetti dei rifiuti. I numeri di chi non paga - facebook.com Vai su Facebook

Furbetti del cassonetto, in nove mesi 3mila multe. Dieci sanzioni al giorno - L'assessore Muchetti fa appello a tutti i cittadini: «Isoliamo chi non rispetta le regole». Segnala brescia.corriere.it

Furbetti dei rifiuti, è boom di sanzioni: a Macerata smascherati in 140 - MACERATA Nei primi sei mesi dell’anno c’è stato un vero e proprio boom di sanzioni per abbandono o mancato rispetto del conferimento dei rifiuti. Riporta corriereadriatico.it

Rifiuti, 27 sanzioni in tre mesi con la videosorveglianza - In soli tre mesi sono state emesse 27 sanzioni per errato conferimento, grazie alle prove acquisite tramite il sistema di ... Lo riporta corrieredimaremma.it