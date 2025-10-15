Fuori strada con l' auto in strada Pomposiana solo ferite lievi

Nel pomeriggio di ieri, pochi minuti dopo le 17, una vettura è finita fuori strada mentre percorreva via Pomposiana. L'Opel Corsa era diretta verso Marzaglia, quando per ragioni da chiarire l'anziana conducente ha perso il controllo, sbandando verso sinistra e finendo in un fosso, contro il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

