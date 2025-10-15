Il malumore correva tra Veneto e Lombardia. Da lunedì alle 15 è esploso anche in Toscana, dove la Lega vannacciana è andata a picco: 4,4 per cento, un flop difficile da dimenticare. Il malcont. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Fuori”: nella Lega scatta il processo a Vannacci. L’allarme di Romeo