Milano, 15 ott. (askanews) - Collezionismo, licenze e una passione per gli eroi di tanti immaginari collettivi. Il mondo dei Funko Pop ruota intorno a questi elementi e nel 2024 l'azienda Funko, che li produce, ha registrato un fatturato netto di circa un miliardo di dollari. E con l'avvicinarsi delle feste di Natale è stato lanciato un nuovo prodotto: il Funko Pop personalizzato "Pop! Yourself - ha detto ad askanews Margherita Popoli, Sales Executive di Funko per l'Italia - è una grande novità, esiste già negli Stati Uniti e finalmente arriva anche in Europa e in Italia da oggi. Ci sarà la possibilità di ricreare una miniatura di se stesso, quindi ottima anche come idea regalo, c'è la possibilità di scegliere tra varie opzioni, quindi cambiare il colore dei capelli, piuttosto che accessori come borse o aggiungere la pizza per esempio, tantissime possibilità tra cui scegliere". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Funko lancia figure personalizzate anche in Italia: "Pop! Yourself"