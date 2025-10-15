Funko lancia figure personalizzate anche in Italia | Pop! Yourself
Milano, 15 ott. (askanews) - Collezionismo, licenze e una passione per gli eroi di tanti immaginari collettivi. Il mondo dei Funko Pop ruota intorno a questi elementi e nel 2024 l'azienda Funko, che li produce, ha registrato un fatturato netto di circa un miliardo di dollari. E con l'avvicinarsi delle feste di Natale è stato lanciato un nuovo prodotto: il Funko Pop personalizzato "Pop! Yourself - ha detto ad askanews Margherita Popoli, Sales Executive di Funko per l'Italia - è una grande novità, esiste già negli Stati Uniti e finalmente arriva anche in Europa e in Italia da oggi. Ci sarà la possibilità di ricreare una miniatura di se stesso, quindi ottima anche come idea regalo, c'è la possibilità di scegliere tra varie opzioni, quindi cambiare il colore dei capelli, piuttosto che accessori come borse o aggiungere la pizza per esempio, tantissime possibilità tra cui scegliere". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Funko lancia ufficialmente Pop! Yourself – disponibile da oggi anche in Italia #FunkoPop - X Vai su X
Con l’avvicinarsi della data di uscita del capitolo conclusivo di Wicked (Wicked 2 - For Good), Mattel lancia le nuove bambole di Glinda e Elphaba, con il loro nuovo outfit. Glinda con abito voluminoso con riflessi blu, tiara e bacchetta e Elphaba con abito nero, - facebook.com Vai su Facebook
Funko lancia figure personalizzate anche in Italia: “Pop! Yourself” - (askanews) – Collezionismo, licenze e una passione per gli eroi di tanti immaginari collettivi. Come scrive askanews.it
Funko lancia Pop! Yourself - Funko, brand di riferimento nel mondo della pop culture, annuncia il lancio ufficiale di Pop! Da vgmag.it
Crea il tuo personaggio Funko con Pop! Yourself - Yourself in tutta Europa, il modo più divertente e originale per creare e ordinare online la propria ... Secondo sportmediaset.mediaset.it