Funerale in Israele per Guy Iluz uno ostaggio restituito da Gaza
Tel Aviv, 15 ott. (askanews) - Tante lacrime e commozioni tra le persone che hanno partecipato ai corteo funebre di Guy Iluz, i cui resti sono stati restituiti a Israele nell'ambito dell'accordo tra Hamas e Israele. Iluz è stato rapito durante l'attacco di Hamas al festival musicale Nova a Reim il 7 ottobre 2023 ed è morto in prigionia a Gaza. La sua morte è stata confermata alla fine del 2023. "Sono qui oggi per esprimere la mia tristezza, per stare con la famiglia", ha detto una donna che ha partecipato al funerale.
Ieri sera tanti musi lunghi e clima da funerale negli studi televisivi. Non era Al Jazeera o Irib, era La7 con Piazza Pulita. Hanno firmato l'accordo di pace, la resa dei tagliagole di hamas, eppure si masticava amaro. Nella striscia e in Israele si festeggiava, a Piaz - facebook.com Vai su Facebook
