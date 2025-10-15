Fulmini e temporali queste zone d’Italia saranno colpite a breve
Un brusco cambiamento delle condizioni meteorologiche interesserà alcune regioni italiani nelle prossime ore. Previste piogge e temporali Uno scenario che lascia spazio a pochi dubbi quello che è stato delineato dalle previsioni meteo per i prossimi giorni. Sarà un’Italia, di fatto, spaccata in due con il Nord e gran parte del Centro ancora interessate dal. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Leggi anche questi approfondimenti
#Maltempo #Spagna, Valencia sotto osservazione: violenti temporali e fulmini sulla costa sud, prolungata l’allerta rossa - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo in Campania, allerta meteo gialla da mezzanotte con temporali, grandine fulmini e vento - Allerta meteo gialla sulla Campania dalla mezzanotte e per tutta la giornata di mercoledì 15 ottobre. Riporta fanpage.it