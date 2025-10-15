Fujifilm Healthcare Italia | innovazione e AI a servizio della salute

Milano, 15 ott. (askanews) - In occasione del Town Hall organizzato presso la nuova sede italiana di Fujifilm Healthcare a Milano, manager internazionali e clinici di Humanitas hanno discusso le prospettive di innovazione digitale nel settore sanitario, con particolare attenzione al ruolo dell'intelligenza artificiale e sull'importanza di mantenere il fattore umano al centro "La tecnologia ha valore solo se restituisce valore agli esseri umani. Questo è il concetto intorno al quale abbiamo immaginato questo Town Hall", ha detto dal palco Davide Campari, Managing Director di Fujifilm Healthcare Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

