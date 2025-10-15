Portoferraio, 15 ottobre 2025 – Ci sarebbero state minacce, la scorsa estate, durante una vacanza all’Elba. Gianluca Soncin, ora accusato di omicidio aggravato per la morte di Pamela Genini, avrebbe spaventato la giovane dicendo che era pronto a uccidere il cagnolino di lei. Lo riferiscono alcuni amici e conoscenti della coppia. Che pochi mesi fa era sull’isola dell’arcipelago toscano per una vacanza. Il soggiorno all’Elba e la lite. Ci sarebbe stata una lite. La donna ha poi deciso di lasciare l’isola proprio per le minacce ricevute. Nella serata di martedì 14 ottobre il femminicidio. La donna è stata raggiunta da diverse coltellate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fuggì dall’Elba dopo le minacce del compagno: femminicidio di Milano, parlano gli amici