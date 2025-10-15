Fuga di gas durante i lavori stradali | evacuate due palazzine a Terlizzi

Una fuga di gas, provocata probabilmente dalla rottura di una conduttura di metano durante alcuni lavori per sottoservizi. E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi, 15 ottobre, in via dei Lilium, a Terlizzi.I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, in attesa dell'intervento dei tecnici del gas. 🔗 Leggi su Baritoday.it

