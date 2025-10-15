Fucecchio passaggio al centrodestra | Dimostra che cambiare è possibile

Dieci voti. Tanti ne sono bastati per fermare gli entusiasmi del centrosinistra – vittorioso alle comunali dello scorso anno – che deve fare i conti anche con un altro dato: Fratelli d’Italia è il primo partito. Tomasi, nella città di Montanelli, ha vinto il duello con Giani. Fucecchio, dunque, segue il trend del Comprensorio dove il centrodestra ha vinto ovunque, tranne che a San Miniato. Un segnale? "FdI diventa primo partito cittadino con uno storico 33,69% che, al di là delle percentuali, significa circa 300 voti in più rispetto alle elezioni amministrative dello scorso anno – dice Vittorio Picchiani, capogruppo in consiglio comunale –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fucecchio, passaggio al centrodestra: "Dimostra che cambiare è possibile"

