Fucecchio passaggio al centrodestra | Dimostra che cambiare è possibile

Lanazione.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dieci voti. Tanti ne sono bastati per fermare gli entusiasmi del centrosinistra – vittorioso alle comunali dello scorso anno – che deve fare i conti anche con un altro dato: Fratelli d’Italia è il primo partito. Tomasi, nella città di Montanelli, ha vinto il duello con Giani. Fucecchio, dunque, segue il trend del Comprensorio dove il centrodestra ha vinto ovunque, tranne che a San Miniato. Un segnale? "FdI diventa primo partito cittadino con uno storico 33,69% che, al di là delle percentuali, significa circa 300 voti in più rispetto alle elezioni amministrative dello scorso anno – dice Vittorio Picchiani, capogruppo in consiglio comunale –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

fucecchio passaggio al centrodestra dimostra che cambiare 232 possibile

© Lanazione.it - Fucecchio, passaggio al centrodestra: "Dimostra che cambiare è possibile"

Altre letture consigliate

fucecchio passaggio centrodestra dimostraFucecchio, passaggio al centrodestra: "Dimostra che cambiare è possibile" - Tanti ne sono bastati per fermare gli entusiasmi del centrosinistra – vittorioso alle comunali dello scorso anno – che deve fare i conti anche con un altro dato: Fratelli d’Italia è il pri ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Fucecchio Passaggio Centrodestra Dimostra